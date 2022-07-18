Бывший министр финансов Великобритании Риши Сунак произвел наилучшее впечатление на зрителей на вторых телевизионных дебатах претендентов на посты лидера Консервативной партии и премьер-министра Соединенного Королевства.

Как передает ТАСС, об этом свидетельствуют результаты опроса, который был проведен компанией Opinum по итогам дебатов, прошедших в воскресенье в прямом эфире телеканала ITV.

Из 1 тыс. опрошенных 24% назвали Сунака победителем. На втором месте с 19% идет глава комитета по иностранным делам Палаты общин парламента Том Тугендхат. Замминистра торговли Пенни Мордонт заняла третье место (17%), министр иностранных дел Лиз Трасс — четвертое (15%), а депутат Кеми Бэйднок — пятое с 12%.

Основными темами обсуждения стали пути преодоления резкого увеличения стоимости жизни в Великобритании, налогообложение, процесс Brexit, международная повестка и окружающая среда. По итогам прошлых дебатов, которые состоялись 15 июля в эфире четвертого канала британского телевидения, первое место по уровню симпатий респондентов занял Тугендхат. Ему уступили Сунак, Мордонт, Бэйднок и Трасс.

До среды число претендентов на посты лидера партии и главы правительства уменьшится с пяти до двух, после чего их судьбу будут определять уже не депутаты-тори из Палаты общин, как прежде, а все 160 тысяч членов Консервативной партии. С учетом популярности Сунака среди членов партии, политические аналитики видят главную интригу в том, кто будет его соперником в финальном раунде голосования.

Имя политика, который сменит Бориса Джонсона на постах лидера партии и премьера, должно быть объявлено 5 сентября.