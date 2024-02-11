Премьер-министр Великобритании Риши Сунак выступил с утверждением о нелепости обвинений в адрес Вашингтона, Лондона и НАТО в начале украинского конфликта, прозвучавших в интервью президента России Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону. В комментарии телеканалу Sky News глава правительства возложил на Россию полную ответственность за начало конфликта в Украине.

«Это явно нелепо», — сказал Сунак, отвечая на просьбу прокомментировать прозвучавшие в интервью тезисы об ответственности западных стран, настаивавших на расширении НАТО, за сложившуюся в Украине ситуацию. «Россия осуществила незаконное и ничем не спровоцированное вторжение на территорию Украины. Я горжусь тем, что Соединенное Королевство с самого начала решительно выступило в поддержку Украины», — добавил он.

По словам Сунака, те действия, в которых Лондон обвиняет Россию, «не могут оставаться без ответа», а Великобритания вместе с США и другими союзниками продолжает работать над тем, чтобы Украина «получала поддержку, необходимую ей для отражения российского вторжения, так долго, как это будет необходимо».

Интервью Путина Карлсону было опубликовано в ночь на 9 февраля. Значительная часть двухчасовой беседы была посвящена украинскому конфликту и отношениям РФ с США, НАТО и Западом в целом. (ТАСС)

