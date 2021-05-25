Совет стражей конституции Ирана одобрил всего лишь 7 заявок претендентов на участие в 13-х выборах президента Исламской Республики. Всего было подано 592 заявки.

Об этом, по информации Агентства Анадолу, сообщил пресс-секретарь Совета стражей конституции Аббас Али Кедходаи, передает официальное информагентство IRNA.

По его словам, совет проверил кандидатов на предмет лояльности режиму, а также изучил их политические, духовные и религиозные взгляды, затем передал список в Министерство внутренних дел, отметил Кедходаи.

Полуофициальное информагентство ФАРС обнародовал имена кандидатов в президенты. Согласно информации агентства, в список кандидатов на пост президента Ирана вошли: глава судебной власти Ибрахим Реиси, бывший главнокомандующий Корпусом стражей иранской революции (КСИР) Мухсин Рызаи, бывший генсек Высшего совета национальной безопасности Саид Джалили, депутат Эмир Хусейин Кадызаде Хашими и бывший депутат Али Рыза Закани.

Совет стражей конституции одобрил также кандидатуры бывшего вице-президента Мухсина Михрализаде и главы Центробанка Абдуннасыра Химмети.

Президентские выборы в Иране назначены на 18 июня.

Заявки на участие в президентских выборах подали 592 человека, из них 40 — женщины.