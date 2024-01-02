Граждане частично признанной Республики Косово с 1 января получили право безвизового въезда в Шенгенскую зону, которая объединяет почти все страны Евросоюза и ещё несколько государств.

В аэропорту Приштины прошла торжественная церемония. Премьер-министр Косова Альбин Курти призвал сограждан ответственно относиться к полученному разрешению. По его словам, пришёл конец «большой несправедливости».

Обладатели паспортов Косова могут находиться на территории Шенгенской зоны не более 90 дней в течение полугода, права на работу без разрешения у них не будет.

Косово стало последней территорией на Балканах, жители которой получили право безвизового въезда в ЕС. Республика, независимость которой от Сербии была провозглашена в 2008 году представителями её этнически албанского меньшинства, формально не признана несколькими странами Евросоюза, что не препятствует налаживанию отношений между ЕС и властями в Приштине. Власти Косова неоднократно заявляли, что видят будущее республики в Евросоюзе. Формально Косово ещё не является кандидатом на вступление в ЕС, хотя заявка уже подана.

Сербия не признаёт независимость Косова, как и ряд сербских жителей региона. Также независимость не признают Россия, Китай и чуть меньше половины стран-членов ООН. (svoboda.org)