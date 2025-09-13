Сотни человек собрались сегодня на протестной акции в Тбилиси с призывом к защите безвизового режима Грузии с Евросоюзом.

Митинг организовали восемь оппозиционных партий, которые бойкотируют местные выборы 4 октября. Предложенный ими слоган: «Нет русскому режиму – защищай безвизовый, защищай независимость». Акция была анонсирована в конце августа – к дедлайну выполнения восьми условий Еврокомиссии по сохранению безвиза. В числе требований была отмена законов об иноагентах и «ЛГБТ-пропаганде», а также защита свободы собраний и выражения мнений.

По информации грузинской службы Радио Свобода, 31 августа Тбилиси отправил в Брюссель 55-страничный отчет, где заверил в «приверженности евроинтеграции», одновременно указав на «гарантию суверенного права регулировать внутренние дела».

Участники сегодняшней акции уверены – конечное решение по безвизу будет зависеть от судьбы политических заключенных. Они призывают к немедленному освобождению всех критиков власти.

В оппозиции сегодняшним митингом также хотят продемонстрировать, что «пророссийское и несовместимое с европейским будущим страны правительство не представляет грузинский народ».

В 19:00 протестующие собрались у первого корпуса Тбилисского госуниверситета. Оттуда они направились к парламенту Грузии. (newsgeorgia.ge)