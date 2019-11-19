Чей хлеб мы едим — местный или импортный?

Таможня сообщила о рекордном росте импорта пшеницы в условиях впечатляющего роста внутреннего производства.

В текущем году Азербайджан рекордно увеличил импорт пшеницы, и это на фоне официальных заявлений о растущем внутреннем производстве. Объемы внутреннего производства хлеба заявлены на уровне, превышающем 2 млн. тонн, что в целом превышает официальный показатель внутреннего спроса на этот продукт. Чем, в таком случае, вызван рекордный импорт пшеницы?

Согласно данным Государственного таможенного комитета, в январе-октябре текущего года Азербайджан импортировал 1 млн. 371 тыс. пшеницы. Таким образом, стоимость импорта увеличилась за отчетное время на 67,6%, а объемы ввоза возросли на 46% по сравнению с прошлым годом. В целом же уже к октябрю объемы импорта выросли на 432 тыс. тонн по сравнению с прошлым годом. Это значит, что львиную долю внутренней потребности в хлебе на уровне полутора млн. тонн страна покрывает за счет ввоза. Куда же девают 2,2 млн. тонн урожаев, собранных внутри страны?

По уже сложившейся традиции, наряду с отчетами таможни о рекордном росте ввозимой пшеницы, Министерство сельского хозяйства заявило о не менее бурном отраслевом развитии, сопровождающемся ростом урожайности. Примечательно, что ранее сообщалось об ожидаемом сокращении ввоза зерна. Об этом в частности заявлял председатель Азербайджанской ассоциации зерноводства Талех Гасымов, сообщивший, что в текущем году было засеяно больше зерновых, чем в предыдущие годы: «Это означает увеличение производства зерновых по сравнению с предыдущими годами. В то же время мы ожидаем роста показателя самообеспечения зерновыми», — сообщал руководитель профильной организации, отмечая, что под зерновые засеяно свыше 798 гектаров.

Но это не весь позитив. По его словам, в минувшем году производство зерна в Азербайджане выросло на 13% по сравнению с позапрошлым годом и составило 3,3 млн. тонн, производство пшеницы также увеличилось на 13% – до 2 млн. тонн. Уровень самообеспечения зерновыми вырос с 66% до 74%, пшеницей — с 58% до 65%. В свою очередь замминистра экономики Руфат Мамедов сообщал со ссылкой на Госкомстат, что по итогам минувшего года объемы производства зерна составили 3,3 млн. тонн (+13%), а урожай пшеницы увеличился на 12% — до 2 млн. тонн. В текущем году по итогам трех кварталов урожаи зерновых достигли 3,4 млн. тонн, а пшеницы 2,2 млн. тонн.

Между тем, согласно пакету бюджета на следующий год, в этом году в стране ожидается производство 2 170,8 тысяч тонн пшеницы, в следующем — 2 210,9 тысяч тонн, в 2021 году – 2 218,8 тысяч тонн, а в 2022 году 2 070 тысяч тонн пшеницы будет собрано с наших полей. Куда девают столько пшеницы с учетом импорта — загадка. По прогнозу аналитического центра «Русагротранса», Азербайджан трехкратно увеличил поставки российского зерна к октябрю. Центр сообщает, что по состоянию на 22 октября, с начала сезона из России было вывезено 19,2 млн. тонн зерна и зернопродуктов, что на 9% ниже уровня за аналогичный период прошлого сельхозгода.

Основным покупателем остается Турция — на ее долю приходится 21% вывоза (около 4,1 млн. т), на втором месте Египет (11% — 2 млн. т), далее следуют Иран, Бангладеш, Саудовская Аравия, Азербайджан, Вьетнам (по 4%), следует из отчета Центра. Его аналитики обращают внимание на увеличение закупок со стороны Азербайджана в три раза: объемы уже превысили показатель за 11 месяцев сезона-2018/19, достигнув 754 тыс. т. 95% этого объема пришлось на пшеницу, по импорту которой из России Азербайджан стал четвертым.

Как видно, рост урожаев пшеницы сопровождается не менее бурным ростом ее импорта. Однако, по мнению местных специалистов, такого не может быть и следует, наконец, определиться, чей хлеб мы едим — местный или импортный?