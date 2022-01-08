6 января 2022 года в Азербайджане установлен верхний предел цен на муку и хлеб.

Как сообщили в Государственной службе по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком, были проведены обсуждения с рядом крупных импортеров продовольственной пшеницы, а также с производителями муки и хлеба. Встреча была проведена в качестве превентивной меры с целью недопущения ценовых манипуляций.

С учетом цен на импортную продукцию и затрат на переработку в настоящее время был установлен верхний предел цен на муку и хлеб: оптовая цена 50 кг муки — 35,9 манатов, розничная цена традиционного (круглого) хлеба (500 г) – 0,5 манатов , розничная цена традиционного (круглого) хлеба (650 г) – 0,65 манатов (https://zerkalo.az/v-azerbajdzhane-ustanovlen-verhnij-predel-tsen-na-muku-i-hleb/?fbclid=IwAR2w9wrNT_RKjx7JgSbysca0GHi1PS15-DKzE8aHTfTwSOiCp3efxkTwpHE).

По мнению экономиста Азера Мехтиева, государственные структуры Азербайджана, в том числе и Государственная служба по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком, не имеет права устанавливать верхний или нижний предел цен на муку или хлеб.

«Эта служба должна устанавливать наличие монополий в той или иной сферах, сообщать об этом общественности и разрабатывать предложения по их устранению», — сказал в беседе с # Азер Мехтиев.

«Действительно, в Азербайджане государство не имеет права устанавливать верхний предел цен на муку или хлеб», — заявил нам представитель Тарифного совета Азербайджана Самед Алиев. По словам Алиева, регулированием цен в стране занимается Тарифный совет. «Однако Тарифный совет не получал полномочий устанавливать верхний предел цен на муку или хлеб», — сообщил Самед Алиев.

Если государственные структуры не имеют права устанавливать верхний предел цен на муку или хлеб, то на каком основании Государственная служба по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком диктует свои условия производителям муки или хлеба?

Для получения ответа мы обратились в Министерство экономики страны, в состав которого с 23 октября 2019 года вошла Государственная служба по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком.

Представитель Минэкономики Сейран Адилов подтвердил факт встречи представителей Государственной службы по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком с производителями муки и хлеба с целью установления верхнего предела цен на муку и хлеб. На наше напоминание о том, что государственные структуры не имеют права устанавливать цены на муку и хлеб, Адилов бросил трубку, довольствовавшись кратким ответом: «Я этого не знаю»…