Вопрос о высокой разнице в пенсионных пособиях рядовых тружеников и чиновников обсуждается в обществе с новой силой. Всему виной недавний прирост депутатских зарплат, так что в связке с этой проблемой на повестке и пенсии.

Граждане не понимают, чем обусловлен огромный разрыв в пенсиях чиновников и обычных работников госструктур? Скажем, почему первые, выходя на заслуженный отдых, получают в разы больше вторых? Ведь если подумать, и те и другие платят взносы по социальному страхованию с незначительной разницей…

О странной ситуации с начислением пенсий рассказал # вице-президент Федерации профсоюзов «Хидмет иш» Джамаладдин Исмайлов:

— Все, что касается пенсий – законодательства и прилагающихся документальных приложений, отличается у нас очень сильной неразберихой. Взять элементарно бюджетников — педагогов и врачей. Поскольку они получают зарплаты из бюджета, соответственно, являются государственными служащими, а вот когда приходит время назначения пенсий, этот момент, судя по всему, опускается.

Пенсионные выплаты госслужащих и депутатов неоправданно более высокие и вообще складывается впечатление, что последние как будто создают для себя особые условия. Получая зарплаты по несколько тысяч, они установили себе пенсионные пособия, равные 80 процентам от месячного заработка. А вот сограждан с зарплатами в 500 – 600 манатов такие привилегии обошли стороной. Более того, к ним не действует даже применяемый в международной практике 60-процентный коэффициент замещения.

Ведь существуют стандарты Международной организации труда. Коэффициент замещения пенсией зарплаты — стандарт, по которому в мире оценивают состояние пенсионного обеспечения. По этим стандартам минимальная пенсия должна равняться 60 процентам от средней зарплаты по стране. Но давайте приглядимся к официальным цифрам, согласно которым средняя зарплата по республике превышает 700 манатов и постоянно меняется. Если взять за основу эту сумму и подсчитать упомянутый процент, минимальная пенсия должна составить 420 манатов. А ведь у нас она не превышает 240 манатов. То есть выводы следует делать уже из этого.

— Вы обращались по этому поводу в профильную структуру?

— Конечно. Еще года три назад я задал вопрос представителю руководства Министерства труда и социальной защиты: почему же у нас не соблюдается рекомендация МОТ? Сначала чиновник отнекивался, а потом признал, что мы идем к этому и рекомендуемую норму замещения применят к 2025 году. Сейчас же у массы граждан коэффициент замещения пенсией зарплаты, то есть отношение средней пенсии к средней зарплате, сохранится на уровне, который гораздо ниже рекомендуемого. А к чему они придут к упомянутому сроку – покажет время.

— Как и на каком основании отдельная каста чиновников получает больше стандарта?

— Сей порог, а именно, 80 процентов замещения, установлен ими для себя давно, сейчас же все идет по накатанной. И потом, вся эта неразбериха с положениями о назначении пенсий, постоянными изменениями укладывается в сложную для понимания систему, а результат, как видите, налицо. Жалобы рядовых граждан на мизерные пособия звучат у нас повсеместно. Недавно знакомый высокопрофессиональный специалист по достижении 65 лет получил извещение, что ему назначена пенсия в 240 манатов – смешно и грустно! Конечно же, в системе начисления пенсий немало проблем, которые нужно решать. Одновременно с получающих солидные доходы работодателей нужно потребовать приличные отчисления в пенсионный фонд…

— Но ведь в стране существует система таких отчислений…

— Она существует во всем мире и люди радуются величине отчислений. Ведь от этого зависит их будущее пенсионное обеспечение. Судя по всему, наше общество к этому не готово. С 2006 года у нас стартовала так называемая накопительная система пенсий. Сегодня, по достижении пенсионного возраста, на трудовую пенсию могут претендовать граждане, имеющие 25 лет трудового стажа или установленный пенсионный капитал. Но все упирается в то, чтобы знать, сколько накоплено денег – вот где суть. Накопления делят на 144 месяца, считая, что человек проживет на пенсии 12 лет. И все это, мягко сказать, не очень тактичные методы, а начисляемые пенсии в массе своей очень далеки от сегодняшних ценовых реалий…