В России заканчивается импортный алкоголь. Российским ресторанам, которые закупили его впрок еще зимой, хватит запасов лишь до осени. Об этом рассказал омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов, передают «РИА Новости».

По его словам, особо остро чувствуется нехватка крепких алкогольных напитков: рома, виски, вермута — здесь проблемы ощущаются уже сейчас.

Крепкого алкоголя на складах уже почти нет. Он есть только в ресторанах, которые им заранее закупились. Уже есть перебои и проблемы.