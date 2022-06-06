В России заканчивается импортный алкоголь. Российским ресторанам, которые закупили его впрок еще зимой, хватит запасов лишь до осени. Об этом рассказал омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов, передают «РИА Новости».
По его словам, особо остро чувствуется нехватка крепких алкогольных напитков: рома, виски, вермута — здесь проблемы ощущаются уже сейчас.
Крепкого алкоголя на складах уже почти нет. Он есть только в ресторанах, которые им заранее закупились. Уже есть перебои и проблемы.
Как пояснил Миронов, причина в том, что крепкий алкоголь поставляли не мелкие компании, а владельцы заводов, среди которых Diageo, Brown-Forman, Pernod Ricard, Bacardi Martini. Эти крупные игроки продавали продукцию через дистрибьюторов, типа AST. Они свернули деятельность на российском рынке из-за санкций, введенных в ответ на войну в Украине.
В данный момент они остановили поставки. Сейчас допродаются склады, где остались какие-то партии. Алкоголь объективно заканчивается, и когда пойдет новый и откуда — никто не знает.