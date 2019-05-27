Биткоин взлетел до годового максимума

Курс биткоина достиг максимума с мая 2018 года. Об этом свидетельствуют данные CoinDesk.

На пике торгов 27 мая в 05:00 по бакинскому времени стоимость криптовалюты достигала отметки в 8,9 тысячи долларов. Однако по состоянию на 13:40 его цена откатилась до 8,7 тысячи долларов. Капитализация биткоина составила 154,6 миллиарда долларов.

Рост показали и другие криптовалюты: Ethereum подорожала на 7,7 процента, Litecoin — на 12,5 процента, XRP — на 6,5 процента, Bitcoin Cash — на 8,5 процента.

Отметим, что с ноября по декабрь 2017 года стоимость биткоина выросла с 8 тысяч до 20 тысяч долларов, однако к концу мая 2018-го курс вернулся к отметке 7,5-8 тысяч долларов.

Напомним, в декабре 2018 года криптовалюта установила годовой минимум, опустившись до отметки 3,2 тысячи долларов.