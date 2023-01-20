В Беларуси подняли в воздух самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У с истребителями. Между тем Украину охватила масштабная воздушная тревога.

Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на данные мониторинговой группы «Белорускі Гаюн».

«Мачулищи. Взлет ДРЛО А-50У ВКС РФ с регистрационным номером RF-50608», — говорится в сообщении.

Также наблюдатели фиксируют активность и другой авиации, а именно поднятие в воздух истребителя.

«12:23, Барановичи. Взлет истребителя сопровождения», — добавляет мониторинговая группа.

Также стало известно, что россияне подняли в воздух МиГ-31К над территорией Беларуси, являющегося потенциальным носителем гиперзвуковых ракет «Кинжал».