Президент Беларуси Александр Лукашенко дал согласие на внесение в Палату представителей проекта закона о приостановлении действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), сообщает Тelegram-канал «Пул Первого».

«Данный договор был ратифицирован Беларусью и вступил в силу в 1992 году», — поясняется в сообщении.

Законопроект приостановит действие ДОВСЕ для страны, но это не означает выход Беларуси из Договора. Также в Вооруженных силах пока не собираются прекращать процедуры, связанные с выполнением документа.

«Беларусь в полном объеме выполняет обязательства по договору, в том числе неукоснительно придерживается установленных предельных уровней наличия вооружений, военной техники и личного состава Вооруженных сил», — также говорится в сообщении.

Согласно ДОВСЕ, должны быть ограничены суммарные уровни обычных вооружений и техники по пяти основным категориям: танки, боевые бронированные машины, артиллерия, ударные вертолеты и боевые самолеты. В документе заложены и обязательства по проверкам: обмен информацией и проведение инспекций.

Ранее, в августе 2022 года, Чехия решила не выполнять ДОВСЕ в отношении Беларуси. В марте 2023 года так же поступила Польша. Кроме того, в ноябре 2023 года Североатлантический совет НАТО заявил о намерении стран-членов приостановить участие в ДОВСЕ.

Выйти из Договора ранее решила и Россия. В свою очередь, в ноябре прошлого года начальник департамента международного военного сотрудничества – помощник министра обороны Беларуси Валерий Ревенко заявил, что система контроля ДОВСЕ разрушена.

С июня 2022 года Беларусь была готова принимать инспекции по ДОВСЕ после коронавирусного перерыва. Затем было решено приостановить действие документа в отношении Польши и Чехии. В Минобороны пояснили, что это ответ на «деструктивную позицию» данных стран. Сейчас планируется приостановка участия в Договоре в целом.

Приостановка членства Беларуси в ДОВСЕ коснется квот по личному составу и военной технике. Об этом заявил уже в эти дни тот же глава департамента международного военного сотрудничества — помощник министра обороны Беларуси по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко, передает Telegram-канал Минобороны Беларуси.

«Для Республики Беларусь это означает не превышение 100 тысяч личного состава. Также наличие танков не выше 1800 единиц, 2600 боевых бронированных машин, 1615 единиц артиллерии, 294 боевых самолетов и 80 боевых вертолетов», — заявил Ревенко.

По его словам, численность личного состава Вооруженных сил Беларуси равна 65 тысячам. Кратного увеличения вооружения и военной техники, отметил Ревенко, в ближайшем будущем не предвидится.

Также, по словам главы департамента, приостановка участия в ДОВСЕ будет означать отказ от мер контроля, осуществляемых в отношении других государств и в отношении Беларуси со стороны других стран.

Итак, какие последствия несет это решение для Беларуси? Чем, скорее всего, был вызван этот шаг? Можно ли тут усмотреть какие-то неназванные причины?

Своими мыслями на этот счет поделились с # иностранные обозреватели.

Белорусский аналитик, эксперт программы «Международная и внутренняя политика» Украинского института будущего Игар Тышкевич полагает, что данное решение является скорее политической демонстрацией, либо политическим заявлением, нацеленным сразу на два направления. «С одной стороны, это поддержка позиции Российской Федерации, что Лукашенко должен делать в ближайшее время, учитывая усиление власти Путина и трансформацию системы принятия решений в России. А с другой стороны, данное решение призвано привлечь внимание руководств и элит соседних государств.

Это такое специфическое приглашение то ли к диалогу, то ли к консультациям о нормализации отношений. То есть, Лукашенко пытается воздействовать на них факторами возможности дальнейшего ухудшения отношений и выхода из базовых документов, которые обеспечивают безопасность в регионе», — говорит политолог.

Он отметил также, что вряд ли приостановка участия в ДОВСЕ принесет самой Беларуси какие-то ощутимые последствия. «С точки зрения возможности наращивания численности армии, это маловероятно, учитывая ограниченность финансовых ресурсов. С точки зрения техники, тоже маловероятно, учитывая ограниченность в производственных мощностях. Поэтому еще раз повторю, это, скорее, либо политическое заявление, либо политическая демонстрация», — уверен Тышкевич.

В свою очередь, белорусский эксперт, журналист Белсат TV (Варшава) Змицер Мицкевич считает, что ответ тут на самом деле предельно простой. «Последствий вообще никаких ощущаемых для Беларуси на данный момент не будет. Потому что решение исключительно политическое. То есть, там на самом деле и так-то все эти инспекции, и всё остальное строилось скорее на доверии, потому что все мы понимаем, как это можно организовать и что можно показать, а что можно не показать. Например, россияне сколько лет пытались обдурить европейцев по теме определенных видов ракет, и делали удивленные лица, мол, мы же вам тут всё показываем, чего это вы нам претензии какие-то предъявляете? Здесь та же самая история. Поэтому на самом-то деле все эти вещи были скорее о доверии и о возможности какого-либо сотрудничества», — отметил комментатор.

По его словам, если взглянуть на условия ДОВСЕ, которые были в отношении Беларуси, то просто превысить те лимиты, которые были в этом договоре прописаны, республика на данный момент физически не в состоянии. «Нет столько денег, чтобы такую армию, которая превысит эти лимиты, содержать. Вот и всё. Поэтому даже разговор об этом не идет.

Здесь исключительно, мне кажется, вопросы, которые показывают, что отношения режима Лукашенко с внешним миром всё хуже и хуже. Опять же, это его уменьшающаяся субъектность. Этот режим не воспринимается как самостоятельный актор на международной арене, и всё больше подпадает под зависимость от Кремля. То есть, здесь у Лукашенко в принципе и поля для маневра-то особого на данный момент нет. Поэтому можно говорить, что все эти события в очередной раз демонстрируют нам то, как режим Лукашенко воспринимается в окружающем мире», — заключил Мицкевич.