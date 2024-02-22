Президент России Владимир Путин совершил полет на стратегическом ракетоносце Ту-160М «Илья Муромец». Борт взлетел с полосы Казанского авиационного завода имени С. П. Горбунова, сообщают российские СМИ.

Путин пробыл в воздухе 30 минут, еще примерно 45 минут заняла предполетная подготовка. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что полет Путина продлится до 40 минут. В ответ на вопрос о маршруте полета официальный представитель Кремля заявил, что это военная тайна.

После приземления Путин поделился впечатлениями и заявил, что у него хорошие впечатления от полета на Ту-160М. Техника, по его словам, отличная.