Истребитель США, который сбил над территорией Сирии турецкий БПЛА, взлетел с территории Иордании. Об этом сообщил телеканал TRT со ссылкой на источник в Минобороны Турции.

«Самолет вылетел из Иордании», — сообщил источник. Таким образом он опроверг появившиеся ранее в СМИ утверждения, что американский самолет мог взлететь с авиабазы Инджирлик в Турции. «То, что он вылетел из Инджирлика, — это чистые домыслы. Об этом не может быть и речи», — добавили в МО.

Как сообщил 5 октября пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, американские истребители F-16 сбили турецкий беспилотник в небе над Сирией из-за его близости к силам США на земле. По словам Райдера, у США «нет никаких оснований» полагать, что Турция «намеренно целилась по американским силам».