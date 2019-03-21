Азербайджанский тренер расценил ничью с Россией, как победу

Главный тренер юношеской сборной Азербайджана (U-19) Вугар Мамед прокомментировал ничью в стартовом матче группы 1 элитного раунда ЕВРО-2019 с командой России (0:0).

«Мы сыграли против сильной сборной России, которая является одной из лучших на турнире. Нам создавало трудности и то, что некоторые игроки команды были травмированы. Но теперь уже надо забыть эту встречу и готовиться к следующей игре с Ирландией. Учитывая, что мы играли на поле России, нулевую ничью можно расценивать как победный результат. Однако у нас были шансы забить по ходу матча. Жаль, что не удалось реализовать моменты. В особенности, во втором тайме сыграли лучше соперника. Благодарен команде за игру. Сегодня они проявили характер на поле. Хочу также пожелать удачи национальной сборной, которую ждет старт в отборе на ЕВРО-2020», — заявил Мамед. (АФФА)