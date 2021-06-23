Сборные Германии и Венгрии сыграли в результативную ничью в заключительном матче группового этапа чемпионата Европы — 2020.

Нападающий Адам Салаи открыл счет в начале матча. На 66-й минуте Кай Хаверц сравнял счет, но уже через две минуты Шафер снова вывел сборную Венгрии вперед. Но на 84-й минуте Леон Горецка снова сделал счет ничейным.

Таким образом, сборная Германии расположилась на второй строчке в группе, оставив позади португальцев и венгров. Немцы проиграли сборной Франции (0:1) и одержали победу над португальцами (4:2), набрав четыре очка. Сборная Венгрии потерпела поражении от сборной Португалии (0:3) и сыграла вничью с французами (1:1) и заняли последнее место, набрав два очка. (РИА Новости)