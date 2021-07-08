Президент Александр Лукашенко заявил о начале «террористической атаки» на Беларусь. Как сообщает БЕЛТА, об этом белорусский лидер заявил на церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава.

«Наблюдается постоянное усиление наступательного потенциала Североатлантического альянса. В непосредственной близости от границ проводится череда учений натовских войск. Расширяется состав сил быстрого реагирования, активно ведется разведывательная деятельность. Началась террористическая атака на Беларусь», — сказал глава государства.

Лукашенко добавил, что Минск не хочет воевать, но белорусская армия «может нанести противнику ущерб.