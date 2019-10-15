ANİMAFİLM на старте: новый взгляд на традиции и развитие

В Баку идет заключительная подготовка к Международному фестивалю анимационных фильмов ANİMAFİLM.

Как сообщает #, фестиваль стартует 18 октября и пройдет в столице уже во второй раз.

Учредитель проекта — Рашид Агамалыев сообщил, что девизом фестиваля этого года стала фраза «Новый взгляд на традиции и развитие» (Ənənə və inkişafa yeni baxış).

По словам Р.Агамалыева, главной целью фестиваля является объединение отечественных и зарубежных зрителей и профессионалов в сфере анимации.

Фестиваль пройдет в следующих категориях – «Лучший короткометражный анимационный фильм» (до 20 минут), «Лучший короткометражный азербайджанский анимационный фильм» (до 20 минут), «Лучший короткометражный анимационный фильм для детей» (до 10 минут), «Лучший оригинальный сценарий для короткометражного анимационного фильма».

В состав жюри ANİMAFİLM вошли Масуд Панахи (Германия), Джахангир Сулейманов (Россия), Мирослава Яничатова (Чехия), Самир Салахов, Афет Ильхамгызы (Азербайджан), Зейнаб Гурбани Фаръяд (Иран), Рамиз Фаталиев, Интигам Гасымзаде, Гюльшан Тофиггызы (Азербайджан).

В этом году наряду с профессиональным жюри, оргкомитет фестиваля сформировал жюри, в которое вошли дети: Берил Караоглу (Турция), Айдан Керимли, Фатима Аллахвердиева, Нилуфер Азимзаде, Зариф Гасымова (Азербайджан). Юные судьи определят «Лучший детский анимационный фильм».

Международное жюри фестиваля возглавит Масуд Панахи.

В рамках фестиваля также будет вручена статуэтка «Золотой кораблик» лицам, внесшим особый вклад в развитие анимации.

Плакат для второго Бакинского международного фестиваля анимации выполнил известный чешский режиссер анимационного кино Филип Пошивач. На плакате изображены два чешских медвежонка.

«Второй фестиваль будет посвящен теме чешской анимации, поэтому с просьбой нарисовать плакат мы решили обратиться к одному из самых известных мультипликаторов Филипу Пошивачу. Для нас большая честь сотрудничать с ним. Филип имеет неповторимый почерк, и, я думаю, ему точно удалось передать ту «игривость», которая свойственна чешской анимации», — комментирует Рашид Агамалиев.

В свою очередь Филип Пошивач признался, что он испытал большую радость при подготовке визуального решения для фестиваля ANIMAFILM.

«Когда я обдумывал, какой мотив выслать в Азербайджан, выиграли мои фавориты-медведи из города Колин», — заявил он, имея в виду известный чешский многосерийный мультфильм «Эй, дядя, пойдемте играть!».

Графический дизайн плаката и сайта подготовила молодая и талантливая азербайджанская художница Назрин Ализаде.

В день открытия фестиваля 18 октября в Союзе Кинематографистов Азербайджана состоится конференция «Азербайджанская анимация – 50 лет». Эксперты обсудят вопросы прошлого, настоящего и будущего современной мультипликации Азербайджана.

В ходе конференции будет представлена книга «Азербайджанская анимация» и созданный 50 лет назад на киностудии «Азербайджанфильм» мультипликационный фильм «Джыртан».