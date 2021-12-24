До Нового года осталось всего ничего, и граждане уже продумывают меню для праздничного стола. Напитки также являются важной частью застолья. Некоторые выбирают безалкогольный вариант, довольствуясь соками, сладкими газированными напитками, компотами. Другие наряду с ними покупают шампанское, вино, коньяк и другой алкоголь.

В России, согласно данным исследовательской компании Ntech, наибольшей популярностью в новогоднюю ночь пользуются винные напитки. Игристое вино перед Новым годом покупают в три раза больше. На третьем месте – шампанское. Также спросом пользуются абсент, вермут, арманьяк и коньяк. Меньше всего из крепких напитков увеличивается спрос на водку.

В нашей стране подобные исследования не проводятся. Но если судить по тому, какое спиртное чаще всего кладут в тележки и корзины посетители торговых точек в преддверии праздника, то это игристое вино и шампанское. Это неудивительно, ведь новогодний праздничный стол сложно представить без бутылки этого красиво оформленного напитка. Для многих традиция — открыть его, как только часы пробьют полночь и наступит новый год.

О том, какие напитки предпочитают видеть на своем новогоднем столе граждане, в беседе с # рассказал профессиональный винодел Надир Исмаилов.

«Конечно, первенство тут за шампанским. Без преувеличения можно сказать, что шампанское считается одним из высоких достижений винодельческой профессии, и я не понаслышке знаю обо всех тонкостях его изготовления. Дело в том, что я двадцать два года проработал на Бакинском заводе шампанских вин начальником цеха розлива шампанского. Этот завод был одним из самых больших в СССР. И по меркам Европы того времени, он также был значительным по размерам, ведь там обычно не строят такие большие заводы по выпуску шампанского. В период СССР наше шампанское отправлялось во все уголки большой страны. Было время, когда мы за один предпраздничный месяц – ноябрь, разлили 2 миллиона бутылок этого напитка. Это был рекорд завода. Азербайджанское шампанское всегда пользовалось успехом, особенно красное шампанское «Жемчужина Азербайджана». А в основном, мы выпускали белые сухое и полусухое сорта шампанского, так как на них был больший спрос. В свое время на бакинском заводе планировалось увеличить мощности и довести выпуск до 20 миллионов бутылок шампанского в год», — говорит эксперт.

Он с сожалением отметил, что этим планам не было суждено сбыться. С прекращением существования Советского Союза выпуск шампанского пришлось резко сократить, поскольку покупателей стало намного меньше. В период СССР были хорошие виноматериалы, но сейчас завод фактически не работает, и это связано, в частности, с уменьшением спроса на шампанское. Первичные винзаводы, находящиеся в наших сельских местностях, сейчас перерабатывают виноград, готовят вино и сами его разливают, в том числе игристое, которое многие по привычке называют шампанским. Кроме того, в торговых сетях и в ресторанах сейчас большой выбор игристого вина и шампанского из разных стран.

«Некоторые на этот праздник предпочитают покупать не только шампанское, но и необычные алкогольные напитки, которые до этого не пробовали. Например, я для себя и своих друзей в этом году приготовил шоколадное вино (белое вино с кофе и какао), лимонный ликер, вишневое вино, малиновую наливку и другие, которые, надеюсь, украсят новогодние столы близких мне людей», – рассказал Исмаилов.

Если говорить о привычных напитках, то многие отдают предпочтение красному вину. Женщины в Азербайджане предпочитают, как правило, полусухие и полусладкие вина. Мужчины на праздники часто пьют водку, но, по словам собеседника, в Новый год это не самый популярный алкоголь. От таких крепких напитков быстро тянет ко сну, а многим хочется праздновать и быть бодрым всю новогоднюю ночь.