2024 год может стать самым жарким за всю историю наблюдений.

Об этом пишет Bloomberg.

По мнению экспертов, одной из причин рекордной жары может стать явление Эль-Ниньо — колебание температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана. Оно же влияло на температуру в 2023 году.

По словам ученых, второй год под влиянием Эль-Ниньо часто бывает теплее первого. И в 2024 году глобальная температура может превысить средний показатель более чем на 1,5 градуса.

Кроме того, эксперты предупреждают об усилении засухи и наводнений. В 2023 году засуха снизила уровень воды в Панамском канале, что повлияло на мировой логистический рынок.