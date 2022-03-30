В Азербайджанском национальном музее ковра состоялась презентация проекта «Тайна одного ковра: новый подход к музейным объектам».

Это один из шести проектов, вошедших в авторскую программу «Культурные горизонты» известного арт-менеджера и искусствоведа Джахангира Селимханова. Проект, куратором которого является Кенуль Рафиева – это образец применения инновационных методов презентации в выставочном пространстве. Публике была представлена видеоинсталляция уникального карабахского ковра XVIII века, одного из наиболее ценных экспонатов музея. Видеоинсталляция, созданная художником-оформителем Тимуром Амирхановым, сопровождается композицией «Мугам+» из нового альбома «vİBrant» продюсера электронной музыки и тариста Ибрагима Бабаева.

Проект «Тайна ковра: новый подход к музейным объектам» является частью образовательной программы «Культурные горизонты», предназначенной для деятелей культуры и искусства и финансируемой Международным фондом помощи культурным и образовательным организациям Министерства иностранных дел Германии, Институтом Гете и другими партнерами.

Выступая на мероприятии, заслуженный деятель искусств Азербайджана Джахангир Селимханов отметил, что Кенуль Рафиева предложила в рамках проекта новый взгляд на музейную экспозицию, который станет интересным и привлекательным для посетителей.

В интервью # Кенуль Рафиева рассказала, что инсталляция является пилотным проектом, и есть планы по созданию целой экспозиции, которая будет демонстрироваться в музее на постоянной основе.

За основу инсталляции взят уникальный драконовый ковер 18-го века, который как и два других редчайших карабахских ковра, подаренных музею Фондом Гейдара Алиева в 2018 году, является бесценным экспонатом музея ковра.

«Инсталляция – это авторская работа, представляющая синтез новых современных технологий с традиционным видом искусства. Это – не точная копия ковра, это – анализ и импровизация данного ковра сквозь призму компьютерных технологий, графики и саунд – арта. Таким образом, мы добились нового взгляда на этот ковер», — говорит К.Рафиева.

В интервью # директор музея ковра Ширин Меликова рассказала о самом ковре, который также торжественно экспонировался в день презентации инсталляции: «Это очень редкий, бесценный ковер, относящийся к группе драконовых ковров, принесших славу Карабахскому ковроткачеству. Данный ковер – один из поздних вариантов композиции драконовых ковров, которые в мире называют цветущий ковер. Мы видим главный медальон ковра челеби в срединном поле ковра, изображенного в виде цветущего цветка. Как таковых драконов на этом ковре нет, но пальметты крупных форм, листья и медальоны челеби дают возможность идентифицировать этот ковер как драконовый», — отметила Меликова, подчеркивая, что это – дворцовые ковры, и ткались они в специальных мастерских, и в свое время были полностью вывезены из Азербайджана.

Как рассказала Ш.Меликова, в конце 19-го века появился очень большой интерес к этим коврам у западных дилеров, которые стали выкупать их, вывозить и перепродавать на аукционах. Благодаря этому карабахские ковры появились в частных коллекциях по всему миру и попали в самые знаменитые музеи мира.