Американский сенат принял резолюцию о признании «геноцида армян»

Сенат конгресса США принял в четверг резолюцию о необходимости официально признавать и помнить «геноцид армян», трансляцию заседания вел телеканал C-Span.
Резолюция призвана выразить мнение верхней палаты парламента, что Соединенные Штаты должны чтить «геноцид армян» путем официального признания и памяти.
Кроме того, там содержится призыв не допускать попыток вовлечь власти США или ассоциировать их с отрицанием «геноцида армян» «или любого другого геноцида», а также поощрять информирование о «еноциде армян».