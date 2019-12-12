Американский сенат принял резолюцию о признании «геноцида армян»

Сенат конгресса США принял в четверг резолюцию о необходимости официально признавать и помнить «геноцид армян», трансляцию заседания вел телеканал C-Span.
Резолюция призвана выразить мнение верхней палаты парламента, что Соединенные Штаты должны чтить «геноцид армян» путем официального признания и памяти.
Кроме того, там содержится призыв не допускать попыток вовлечь власти США или ассоциировать их с отрицанием «геноцида армян» «или любого другого геноцида», а также поощрять информирование о «еноциде армян».
| 2019-12-12T22:38:42+00:00 12 декабря 2019, 22:30|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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