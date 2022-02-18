Сенат Конгресса США полного состава в четверг единогласно принял резолюцию в поддержку Украины. Трансляцию заседания вел телеканал C-SPAN.

«Принятая резолюция имеет очень большое значение», — отметил лидер демократического большинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер (от штата Нью-Йорк). По его мнению, одобрение документа означает, что американские законодатели от обеих партий «едины в стремлении защитить Украину».

Резолюции Палаты представителей и Сената, которые принимаются отдельно в каждой палате Конгресса, не имеют юридической силы и носят рекомендательный характер. Таким образом законодатели выражают свою позицию по тому или иному вопросу, а исполнительная ветвь власти вправе игнорировать такого рода документы.

Как следует из текста резолюции, сенаторы выступают в поддержку «усилий властей Украины по восстановлению территориальной целостности». В связи с этим законодатели предлагают Вашингтону «оказывать политическую, дипломатическую и военную поддержку» Киеву в том, что касается данных усилий. Это должно включать в себя дополнительные поставки Киеву вооружений, говорится в документе.

Законодатели также предлагают администрации президента США Джо Байдена «в случае какого-либо дальнейшего вторжения или вредоносных действий со стороны России, подрывающих суверенитет Украины <…>, использовать все имеющиеся инструменты, чтобы заставить РФ понести значительные издержки и для восстановления мира в Европе».