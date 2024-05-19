В Турции в воскресенье, 19 мая, широко отмечается День памяти Ататюрка, молодежи и спорта.

По всей Турции и в дипмиссиях страны за рубежом организованы праздничные мероприятия, шествия.

Мавзолей основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка в сопровождении детей и подростков со всей страны посетил министр молодежи и спорта страны Осман Ашкын Бак.

19 мая 1919 года основатель Турецкой Республики Мустафа Кемаль Ататюрк выступил со знаменитой речью перед молодежью в городе Самсун, объявив о начале борьбы с интервентами, захватившими часть территории страны. Это обращение легло в основу национально-освободительной войны, ознаменовавшей создание Турецкой Республики.