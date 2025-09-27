Азербайджан отмечает День Памяти героев 44-дневной войны с Арменией 2020 года.

Азербайджанский народ чтит память героев военной операции «Железный кулак», начавшейся 5 года назад в ответ на очередную провокацию ВС Армении и положившей конец многолетней армянской оккупации исторических земель республики.

В соответствии с распоряжением президента Ильхама Алиева, 27 сентября объявлен в Азербайджане Днем памяти в знак уважения к военнослужащим, героически сражавшимся в Отечественной войне.

Напомним, что части ВС Армении, дислоцированные на оккупированных землях Азербайджана, утром 27 сентября 2020 года начали очередной масштабный обстрел позиций азербайджанской армии и прифронтовых населенных пунктов. Было задействовано крупнокалиберное оружие, артиллерия и минометы. В результате интенсивного обстрела погибли мирные жители и военнослужащие, серьезно пострадала гражданская инфраструктура, что переполнило чашу терпения Азербайджана.

По приказу Верховного главнокомандующего, президента Ильхам Алиева, азербайджанская армия начала контрнаступление по всему периметру фронта.

Уже в первые дни были освобождены 6 сел и ряд стратегических высот, находившихся под оккупацией в течение нескольких десятков лет.

В целом за 44 дня армия Азербайджана освободила от армянской оккупации 5 городов, 4 поселка, 286 сел, большое количество стратегических высот. В борьбе с оккупантами смертью храбрых пали свыше 2,9 тыс. военнослужащих ВС Азербайджана.

Армения, признав поражение, подписала акт о капитуляции, согласно которому обязалась освободить оккупированные территории в Агдамском, Лачинском и Кяльбаджарском районах Азербайджана.

Согласно трехстороннему заявлению, подписанному президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым, а также премьер-министром Армении Николом Пашиняном в ночь с 9 на 10 ноября 2020 года, армянская армия была выведена из вышеуказанных районов.

Армия Азербайджана 20 ноября 2020 года вошла в район Агдам, находившийся под оккупацией 27 лет. 25 ноября Кяльбаджарский район возвращен под контроль Азербайджана. 30 ноября 2020 года армянские силы покинули Лачинский район, который удерживали под оккупацией в протяжении 28 лет.

После завершения военных действий правительство Азербайджана запустило масштабную программу «Великое возвращение» по восстановлению деоккупированных территорий.