Сегодня в Азербайджане отмечается День национального возрождения. История этого дня связана с «Движением Площади», начавшимся 17 ноября 1988 года.

17 ноября 1988 года на площади Азадлыг было положено начало национально-освободительному возрождению. В этот день сотни тысяч людей собрались на площади Азадлыг в знак протеста против политики двойных стандартов, проводимой Москвой. Таким образом, было положено начало «Движению Площади».

«Движение Площади» началось в связи с территориальными претензиями Армении к Азербайджану, сепаратистскими действиями армян Нагорного Карабаха, изгнанием со своих земель сотен тысяч азербайджанцев, проживавших в НК. Народ решил взять проблемы, возникшие в результате политики, проводимой Москвой и местными властями, в свои руки и 17 ноября 1988 года начал акцию протеста на центральной площади Баку. Акция, беспрерывно продолжавшаяся 17 дней, вовлекла миллионы людей и стала самой крупной акцией протеста на территории СССР.

Многие местные и зарубежные исследователи, изучающие процесс распада СССР, отмечают важную роль, которую сыграло в этом процессе «Движение Площади», начавшееся в Азербайджане. Хотя в ночь с 4 на 5 декабря советские войска разогнали всенародный митинг, эти события были расценены как национально-освободительное движение и считаются основным фактором в обретении нашей Родиной независимости.

День национального возрождения отмечается на государственном уровне, но, согласно изменениям, внесенным в законодательство в декабре 2006 года, он является рабочим днем.