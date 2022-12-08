Член сенатского Комитета по международным отношениям республиканец Джим Риш и председатель Хельсинкской комиссии демократ Бен Кардин приветствовали принятие комитетом резолюции, признающей действия России в Украине геноцидом.

«Путин своими действиями и словами совершенно ясно дал понять, что его цель – стереть с лица земли… украинский народ. Я воочию видел его жестокость в Ирпене и Киевской области, – заявил Риш. – Данная резолюция осуждает продолжающийся геноцид против украинского народа, призывает правительство США работать с нашими союзниками, чтобы предотвратить будущие акты геноцида, и поддерживает расследования, чтобы привлечь (виновных) в этих ужасных преступлениях к ответственности. Мы должны продолжать делать все возможное, чтобы поддержать украинский народ в его борьбе за выживание».

«Преступления, совершенные против украинского народа в ходе незаконной и неспровоцированной войны Путина, противоречат бесчисленным международным конвенциям и могут быть охарактеризованы только как геноцид, – заявил Кардин. – Украинский народ продемонстрировал свою решимость и способность отразить продолжающиеся атаки, но невинные люди будут продолжать гибнуть до тех пор, пока Россия не осознает последствия своих чудовищных действий. Она должна понести ответственность за это».

Резолюция также поддерживает создание трибуналов и проведение международных уголовных расследований для привлечения российских политических лидеров и военнослужащих к ответственности за агрессивную войну, военные преступления, преступления против человечества и геноцид.

Резолюция также призывает президента использовать санкции в рамках Глобального закона Магнитского против тех, кто несет ответственность за осуществляемый Россией геноцид в Украине или соучаствует в нем. (Голос Америки)