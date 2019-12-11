Американский сенат принял проект о санкциях против Турции

Комитет по международным делам сената США принял законопроект о введении санкций против Турции в связи с закупкой российских систем С-400, о принятии законопроекта сообщил сенатор Боб Менендес.

Согласно опубликованному на сайте комитета законопроекту, «приобретение Турцией С-400 является поводом для санкций» в соответствии с законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). Законопроект, утвержденный на уровне комитета в среду, требует принятия санкций в течение 30 дней после того, как он примет законную силу.

Приобретение Турцией систем С-400 у РФ вызвало резкую критику США, законопроект, требующий ввести санкции, был представлен в октябре.

Документ также ограничивает продажу американского оружия Турции и вводит санкции против тех турецких официальных лиц, которые отвечают за поставки оружия для военной операции Анкары в Сирии. США уже вводили ранее санкции против Турции из-за операции в Сирии, но отменили их после того, как Анкара согласилась на прекращение огня. (РИА Новости)