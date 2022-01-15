Американский сенатор-республиканец Марко Рубио в пятницу, 14 января, предложил новый проект санкций против Москвы, в том числе лично президента России Владимира Путина в случае нападения РФ на Украину, говорится в сообщении, опубликованном на сайте сенатора.

Согласно проекту, американская разведка должна будет каждые 20 дней предоставлять Конгрессу отчет о том, не нарушила ли Россия территориальную целостность Украины. Если РФ вторгнется в Украину, президент США будет обязан в течение 10 дней ввести санкции против российских властей. В частности, блокировать «активы и въездные визы» Путину, а также премьер-министру РФ, министру обороны, российским олигархам и членам их семей.

Кроме того, Рубио предложил ввести санкции против межбанковской системы SWIFT, если та не прекратит оказывать услуги российским банкам и компаниям, подпадающим под штрафные меры. «Я призываю моих коллег из Сената к сотрудничеству, чтобы одобрить законопроект, пока не стало слишком поздно», — подчеркнул Марко Рубио. Ранее на своей странице в Twitter он написал: «Теперь почти наверняка Путин очень скоро попытается оккупировать по крайней мере некоторые части Украины». (DW)