Совет ЕС ввел дополнительные санкции в отношении России за развязанную Кремлем войну против Украины. Пятый пакет штрафных мер в пятницу, 8 апреля, утвердили министры иностранных дел стран ЕС на заседании в Брюсселе.

Тем самым ЕС вводит эмбарго на импорт из России угля и других твердых ископаемых энергоносителей с августа 2022 года. Кроме того, Брюссель запрещает поставки высокотехнологичных товаров в РФ. Новый пакет санкций предполагает полный запрет в ЕС транзакций для четырех российских банков, включая ВТБ.

Российским кораблям и судам под российским флагом запрещено заходить в порты Евросоюза, исключение составляют суда, перевозящие сельскохозяйственную продукцию, продовольствие, гуманитарную помощь и энергоносители. Вводится также запрет на автомобильные грузоперевозки российских и белорусских автотранспортных компаний на территории ЕС, включая транзит. Исключение составляет транспортировка ряда продукции — фармацевтической, медицинской, сельскохозяйственной, а также перевозка гуманитарной помощи.

Кроме того, санкции предусматривают дальнейшие ограничения торговли с РФ. В частности, речь идет об экспорте в РФ реактивных двигателей, квантовых компьютеров, полупроводников, программного обеспечения и транспортноого оборудования объем которых оценивается в 10 млрд евро. В перечень штрафных мер также вошел запрет на импорт из РФ древесины, цемента и морепродуктов из России на сумму 5,5 млрд евро.