Обнародован прогноз погоды на 20 мая.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Но ночью и утром местами возможны кратковременные дожди. Южный ветер вечером сменится северо-западным.

Температура воздуха составит ночью 11-13° тепла, днем 16-21° тепла. Атмосферное давление составит 763 мм рт.ст, относительная влажность воздуха – ночью 70–80%, днем 45-50%.

В некоторых районах Азербайджана ожидаются переменные дожди, местами ливни, грозы, град, в высокогорьях – снег. Местами туман. Умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 8–13°, днем – 18–23° тепла, в горах – ночью 0–3° мороза, днем 5–10° тепла.