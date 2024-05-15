Обнародован прогноз погоды на 16 мая.

Как сообщили # Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в первой половине дня местами возможны переменные дожди, утром в некоторых районах полуострова интенсивные, гроза. Ветер северо-восточный.

Температура воздуха составит ночью 10-13° тепла, днем 15-20° тепла. Атмосферное давление составит 765 мм рт., относительная влажность воздуха – ночью 60–65%, днем 70-75%.

В некоторых районах Азербайджана ожидаются переменные дожди, местами ливни, грозы, град, в высокогорьях – снег. Местами туман. Умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 10–14°, днем – 15–20° тепла, в горах – ночью 3–8°, днем 8–13° тепла.