Сенат Конгресса США в понедельник принял законопроект, предусматривающий выделение из бюджета $52 млрд на развитие производства полупроводников в стране в целях повышения конкурентоспособности Соединенных Штатов в противостоянии с Китаем в технической сфере. Трансляцию заседания верхней палаты вел телеканал C-SPAN.

В поддержку инициативы проголосовали 68 сенаторов, 28 высказались против.

Ранее Палата представителей Конгресса США одобрила свою версию законопроекта, которая отличается от принятой Сенатом. В связи с этим обе палаты американского законодательного органа должны будут создать комиссию для согласования деталей утвержденных инициатив, после чего вновь проголосовать по компромиссной версии законопроекта. В случае утверждения обеими палатами документ поступит на подпись президенту страны. Как пишет агентство Bloomberg, подготовка финальной версии законопроекта вряд ли будет завершена до конца мая.

Палата представителей приняла свой законопроект в феврале. Китай тогда выразил протест в связи с действиями американских законодателей. Как заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, Пекин призывает Вашингтон прекратить рассмотрение и продвижение соответствующей инициативы.