Демократы в Сенате Конгресса США заблокировали рассмотрение законопроекта о выделении $14,3 млрд помощи Израилю, который не предусматривает предоставления Вашингтоном дополнительных средств на нужды Украины.

Как передает ТАСС, об этом сообщила во вторник газета The Washington Examiner.

Законопроект был одобрен Палатой представителей Конгресса США в начале месяца. Инициатива была изначально предложена республиканцами, которые составляют большинство в нижней палате Конгресса.

Демократы в Сенате подчеркнули, что считают необходимым оказание помощи не только Израилю, но и Украине. Они также выступили против того, чтобы финансы для еврейского государства изыскивались за счет сокращения средств, выделяемых для Службы внутренних доходов США.

Белый дом в свою очередь предупредил, что президент США Джо Байден наложит вето на законопроект, если он будет согласован обеими палатами Конгресса без помощи для Украины.