Индонезия и Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) не будут занимать ни одну из сторон в противостоянии между США и Китаем.

Об этом заявил индонезийский президент Джоко Видодо в интервью газете Yomiuri.

«И Соединенные Штаты, и Китай являются для нас важными друзьями, и мы можем вести диалог с их лидерами. Индонезия и АСЕАН не будут занимать чью-либо сторону», — сказал он.

Видодо также отметил, что «безопасность на море является ключом к миру и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе», и в этом вопросе АСЕАН, по его словам, рассчитывает на поддержку Японии. Касаясь ситуации в Южно-Китайском море, президент Индонезии подчеркнул необходимость обеспечения мира и стабильности в этом регионе.

Президент Индонезии прибыл с визитом в Токио для участия в специальном саммите Япония — Ассоциация государств Юго-Восточной Азии, который пройдет 17 декабря по случаю отмечаемого 50-летия сотрудничества. Также у него запланирована двусторонняя встреча с премьер-министром Японии Фумио Кисидой.