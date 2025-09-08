После восстановления своей независимости Азербайджан всегда проводил многовекторную, прагматичную внешнюю политику, опираясь на национальные интересы, и строит двусторонние отношения с другими странами, в том числе с Ираном и Израилем, на основе взаимного уважения, суверенитета и взаимных интересов.

Об этом заявил представитель Президента Азербайджанской Республики по особым поручениям Эльчин Амирбеков в интервью французской редакции телеканала I24 News.

Эльчин Эмирбеков отметил, что цель Азербайджана не заключается в том, чтобы занимать сторону между этими странами в контексте разногласий, а, наоборот, играть конструктивную роль и по возможности способствовать взаимопониманию между ними: «Мы твердо убеждены, что региональная напряженность не должна мешать диалогу, а скрытая дипломатия иногда может открыть неожиданные пути к смягчению ситуации. Мы действуем именно в этом духе: осторожно, сбалансированно и ответственно».