Сегодня, 30 июля, в Центральноафриканской Республике проходит референдум об изменении конституции страны.

Как сообщает Deutsche Welle, данное изменние позволит президенту страны избираться более двух раз подряд, по российскому примеру. Как говорится в материале, поправки в конституцию ЦАР снимают запрет занимать пост президента более двух сроков подряд.

Если это изменение будет поддержано, нынешний глава государства Фостен-Арканж Туадера сможет в третий раз выставить свою кандидатуру на выборах.

Как говорится в материале, другие предлагаемые изменения увеличивают срок полномочий президента с пяти до семи лет и упраздняют верхнюю палату парламента страны (он становится однопалатным).

Национальная оппозиция считает референдум и вынесенные на него вопросы «антидемократическими» и «мошенническими». Международная правозащитная организация Human Rights Watch отмечает, что правительство ЦАР в период подготовки референдума усилило давление на политическую оппозицию, гражданское общество и СМИ.

По данным посольства РФ, в ЦАР находятся не менее 1890 «военных консультантов» Вагнера, причем власти республики заявляют, что заинтересованы в увеличении их количества. (УНИАН)