Камбоджа поддерживает статуса наблюдателя Азербайджана в АСЕАН.

Как сообщает #, об этом заявил премьер-министр Королевства Камбоджа Хун Манет в совместном заявлении для прессы с Президентом Ильхамом Алиевым.

Премьер-министр отметил, что Камбоджа считает важным развитие связей Азербайджана с АСЕАН.

«В настоящее время ситуация в мире чрезвычайно осложнилась. Взаимосвязи между регионами и странами, особенно на международной арене, приобретают все большее значение. С этой точки зрения обязательство Камбоджи и Азербайджана укреплять сотрудничество также будет способствовать развитию многосторонних связей».