Президент США Дональд Трамп принял участие в церемонии подписания мирного соглашения между Камбоджей и Таиландом во время саммита государств Юго-Восточной Азии в Малайзии в воскресенье.

Документ подписали премьер-министр Камбоджи Хун Мане и премьер-министр Таиланда Анутин Чарнвиракул, а также Трамп и премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим.

По словам президента США, Таиланд и Камбоджа прекратят все военные действия и установят добрососедские отношения.

Кроме того, Таиланд освободит 18 камбоджийских военнопленных.

В свою очередь премьер Таиланда заявил, что после подписания обе стороны приступят к выполнению всех согласованных пунктов, включая «оперативный вывод тяжелого вооружения из приграничных районов».

Трамп также объявил, что США заключили «крупную торговую сделку с Камбоджей и очень важное соглашение о добыче полезных ископаемых с Таиландом».