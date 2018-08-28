Алек Болдуин сыграет отца Бэтмена в новом фильме про Джокера

Актер Алек Болдуин исполнит роль отца супергероя Бэтмена в новом фильме режиссера Тодда Филлипса о Джокере — злодее из вселенной комиксов издательства DC Comics. Об этом в понедельник сообщил журнал Variety.

По его информации, актер уже подписал контракт с кинокомпанией Warner Brothers, которая занимается производством картины. Начало съемок запланировано на сентябрь этого года.

Джокера, как указывает журнал, исполнит американский актер Хоакин Феникс, известный широкой публике ролью римского императора Коммода в фильме Ридли Скотта «Гладиатор» (2000).

Режиссер Филлипс снял, кроме прочего, комедию «Мальчишник в Вегасе» (2009).

 

37 просмотров
| 2018-08-28T08:20:00+00:00 28 августа 2018, 12:27|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

По теме

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss