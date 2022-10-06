Голливудский актер Алек Болдуин достиг соглашения по урегулированию судебного иска с семьей оператора Галины Хатчинс, погибшей во время съемок фильма «Rust» («Ржавчина»). Об этом он сообщил в своем Instagram.

Муж Галины Хатчинс, в свою очередь, передал через своего адвоката, что отозвал иск. Вместе с тем суд еще должен одобрить соглашение, достигнутое сторонами. «Мы все считаем, что смерть Галины — это ужасный несчастный случай», — заявил Мэтью Хатчинс.

Он отметил, что не заинтересован в том, чтобы обвинять Алека Болдуина и компанию Rust Movie Productions LLC, занимавшуюся производством фильма. Вместо этого он хотел бы отдать дань уважения последней работе своей жены, заявил Хатчинс. Съемки картины будут продолжены. Вдовец Галины Хатчинс станет продюсером фильма.

Несчастный случай во время съемок вестерна «Rust» произошел 21 октября 2021 года на ранчо возле города Санта-Фе. Болдуин выступал продюсером фильма и играл в нем главную роль. Во время съемок сцены, в которой Болдуин в роли преступника должен был стрелять из пистолета холостыми патронами, он случайно попал в оператора из реквизитного оружия. Ассистент режиссера сообщил актеру, что пистолет не заряжен. В ходе расследования он признал, что не проверил револьвер до конца, однако сказал, что оружие безопасно.

Оператор Галина Хатчинс, украинка по происхождению, была доставлена на вертолете в больницу, где скончалась от полученных ранений. От выстрела также пострадал 48-летний режиссер фильма Джоэл Соуза. Он получил тяжелое ранение.

Семья погибшего оператора подала в суд на Болдуина и других продюсеров «Rust». Родственники Галины Хатчинс требовали «существенного» возмещения ущерба за смерть по неосторожности. В свою очередь, Бюро по охране труда и технике безопасности (OHSB) штата Нью-Мексико обязало кинокомпанию Rust Movie Productions LLC, которая занималась производством фильма, выплатить максимально возможный штраф в размере 136 793 долларов. (DW)