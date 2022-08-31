Артист сыграет главную роль в бродвейской постановке по мотивам пьесы французского драматурга Ясмины Резы «Искусство». Также в спектакле примут участие Тони Шэлуб и Джон Легуизамо. Режиссером проекта стал Мэттью Уорчас, известный по работам «Настоящая комедия» и «Гордость». Постановка выйдет весной 2023 года в театре Нью-Йорка «Шуберт».

21 октября 2021 года на съемках вестерна «Ржавчина» актер выстрелил из пистолета-реквизита, заряженного боевыми, а не холостыми патронами. В результате погибла оператор Галина Хатчинс и был серьезно пострадал режиссер Джоэл Соуз. ФБР выяснили, что выстрел не был случайным. После трагического инцидента Болдуин жаловался на потерю контрактов в кино.