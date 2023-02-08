Голливудский Алек Болдуин подал ходатайство с требованием отстранить спецпрокурора от дела о непредумышленном убийстве кинооператора Галины Хатчинс на съемках фильма «Раст». Об этом сообщает Fox News.

Адвокат Болдуина 7 февраля подал ходатайство об отстранении специального прокурора Андреи Риб от дела спустя всего несколько дней с момента предъявления ему обвинения в совершении непредумышленного убийства.

По данным телеканала, адвокат актера усомнился в способности Андреи Риб одновременно исполнять функции специального прокурора и члена палаты представителей Нью-Мексико. Он заявил, что ее действия противоречат Конституции штата и могут создать прецедент, искажающий законодательный процесс.