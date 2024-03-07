Реквизитор фильма «Ржавчина» Ханна Гутьеррес-Рид признана виновной в смерти на съемочной площадке оператора Галины Хатчинс. Гутьеррес-Рид отвечала на съемках за оружие, и присяжные пришли к выводу, что это по ее вине среди холостых патронов оказался боевой.
Украинский оператор Галина Хатчинс (в девичестве Андросович) погибла на съемках «Ржавчины» (Rust) в США в октябре 2021 года. Исполнитель главной роли и продюсер фильма Алек Болдуин репетировал движение с револьвером, нажал на курок — и оказалось, что оружие заряжено боевым патроном. Пуля убила Хатчинс и ранила режиссера фильма Джоэла Соузу.
Алеку Болдуину тоже предстоит суд по обвинению в непредумышленном убийстве. Вердикт по делу реквизитора, возможно, поможет ему защищаться: его адвокаты теперь могут заявить, что боевой патрон попал на съемочную площадку по вине Гутьеррес-Рид, а их клиент не мог об этом знать.
Ханне Гутьеррес-Рид грозят до трех лет тюрьмы.
Сторона обвинения предъявила в суде доказательства того, что она взяла с собой из дому на съемки в штат Нью-Мексико коробку собственных боевых патронов, и эти патроны случайно перемешались с холостыми.
В итоге, как заявили прокуроры и согласился суд, боевой патрон в результате халатности и безответственности Гутьеррес-Рид и трагического стечения обстоятельств оказался заряжен в реквизитный револьвер, которым манипулировал перед камерой Алек Болдуин.
Присяжные вынесли вердикт довольно быстро: они совещались меньше трех часов. (bbc.com)