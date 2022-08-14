Согласно отчету ФБР, выстрел Алека Болдуина на съемках вестерна «Ржавчина», в результате которого погибла оператор Галина Хатчинс, произошел не случайно, сообщает ABC News.

Расследование показало, что внутренние компоненты реквизитного револьвера, который актер держал в руках, не были повреждены и оружие не могло выстрелить само без нажатия на курок.

Ранее в интервью ABC News Болдуин заявил, что не нажимал на курок, а лишь взвел и отпустил его, пока выстраивался кадр.

Напомним, что трагедия на съемках «Ржавчины» произошла в октябре 2021 года. Исполнитель главной роли Алек Болдуин выстрелил из реквизитного оружия, которое оказалось заряжено боевыми патронами. В результате стрельбы погибла оператор Галина Хатчинс и был ранен режиссер фильма Джоэл Соуса.

Несмотря на то, что Болдуин не отвечал за реквизит, семья Хатчинс обвиняет в том числе и его в игнорировании проблем с безопасностью на съемочной площадке. (spletnik.ru)