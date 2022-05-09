В азербайджанском издательстве «Ганун» вышел сборник публицистики «Зрячие слепцы» известного азербайджанского ученого, журналиста и писателя Александра Хакимова.

Автор книги представил на суд читателей ряд своих статей, опубликованных в последние годы в различных газетах и журналах.

В центре внимания – город Баку и его люди.

В своих статьях и эссе автор решительно выступает против душевной черствости, равнодушия, варварства, необразованности, религиозной нетерпимости, ксенофобии, иных форм дискриминации, ложного понятия «морали», загрязнения окружающей среды, панического страха перед возможным «концом света» и «вторжением агрессивных инопланетян».

Все публикации поданы в свойственной для А.Хакимова манере – информационно насыщенно, с долей юмора и иногда с элементами фантастики или мистики.

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«Я посвятил книгу светлой памяти своего незабвенного друга, выдающегося ученого и прекрасного человека Фарида Алекперли», — рассказывает Александр Хакимов корреспонденту #.

Писатель рассказал, что когда директор издательства «Ганун» Шахбаз Худуоглу любезно согласился издать на выбор любую его книгу, он предложил издательству не сборник фантастической прозы, как можно было ожидать, и не прозы, скажем, ностальгической, о Баку времен моего детства и юности.

Он предложил сборник публицистики, причем все статьи были на тему «Социум».

«Почему я так поступил? Видите ли, за мной прочно закрепилось реноме писателя-фантаста. Куда меньше людей знают, что я пишу и реалистическую прозу. Ну а то, что я еще и публицист, и эссеист — теперь помнят немногие… Вот я и решил заполнить этот досадный пробел и напомнить, что я еще и публицист.

Как я на это решился? А почему бы и нет? Ведь я в свое время сотрудничал с десятками газет и журналов, как в Азербайджане, так и за рубежом. В газете «Эхо» я целых девять лет был колумнистом. У меня, таким образом, накопился немалый публицистический материал. Вот я и осмелился издать избранную публицистику под одной обложкой

Почему все статьи в сборнике о Баку? Ну, потому что я люблю мой город и люблю его жителей. И часто откликался и откликаюсь на различные вопросы и проблемы, встающие перед отдельными бакинцами или перед социумом в целом. Анализировать ситуацию наиболее полно мне помогает воображение фантаста. Писать интересно для читателей — житейский опыт. Нравиться читателям — искренняя к ним любовь… Меня интересует многое, происходящее в нашем городе», — рассказывает Хакимов.

На вопрос о том, почему он не включил в сборник материалы о важнейших событиях последних лет, например, о пандемии и карантине, писатель отвечает:

«Не потому, конечно, что эта тема мне неинтересна. Очень даже интересна, и об этом я тоже писал. Просто я подумал: такая глобальная и тяжелая тема, как пандемия Ковид-19 «забьет» все остальные темы, и поневоле сделает малоинтересными судьбу бездомных, например, или огрехи системы образования, или экологический кризис, или дефицит любопытства, милосердия, общения… Когда-нибудь, Бог даст, я выпущу книгу и о Баку в условиях карантина и локдауна, хотя на эту тему уже пишут, и писать будут многие».

Говоря о цели своей новой книги, писатель рассуждает:

«Призвать читателя к сопереживанию, к раздумьям, к каким-то решениям. На благо себе самому и другим».

Писатель выразил благодарность всем, кто внес свою лепту в реализацию нового проекта: Шахбаза Худуоглу за внимание и содействие, писателя Самита Алиева и журналиста Турала Турана за моральную поддержку, художника Джавида Кишиева — за обложку.