Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) генерал-майор Олег Егоров заявил на брифинге, что истребители F-16 ВВС Израиля в ночь на четверг, 27 октября, ударили по объектам в Дамаске, передает РИА Новости.

По его словам, в период с 00.35 до 00.39 четыре израильских тактических истребителя F-16 со стороны Голанских высот нанесли удар восемью крылатыми ракетами по объектам на северной и юго-западной окраине сирийской столицы. Как сообщил генерал-майор, силы противовоздушной обороны (ПВО) САР сбили четыре из этих ракет. В результате обстрела был ранен один военнослужащий Вооруженных сил Сирии, указал он.