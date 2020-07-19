Знойная погода в Баку сохранится и завтра

В Азербайджане обнародован прогноз погоды на завтра.

Как сообщает Национальная служба гидрометеорологии, 20 июля в Баку и на Абшеронском полуострове пройдет солнечно. Будет преобладать южный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 23-27, днем 33-39 градусов тепла, в Баку ночью будет 24-26, днем 35-37 градусов тепла. Атмосферное давление будет ниже нормы — 756 мм ртутного столба, ночью относительная влажность составит 60-70%, днем 35-40%.

На пляжах Абшерона будет дуть южный ветер. Температура воды в Сумгаите, Новханах, Пиршагах, Нардаране, Бильгах, Загульбе, 26-27, в Туркане, Говсанах, Сахиле и Шихово 27-28 градусов тепла.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако в некоторых северных и западных районах будут грозы, ожидаются дожди и град. Утром в некоторых местах туман, прогнозируется западный ветер.

Ночью температура воздуха составит 22-27, днем 36-41 градусов тепла, в горах ночью будет 12-17, днем 25-30 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, высокая температура дня 20-21 июля на Апшеронском полуострове, может вызвать дискомфорт у метеочувствительных людей.