Известные ледники, в том числе Доломитовые Альпы в Италии, Йосемитский и Йеллоустонский парки в США и гора Килиманджаро в Танзании исчезнут к 2050 году из-за глобального потепления. Об этом сообщило специализированное учреждение Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) в новом отчете.

По оценкам специалистов, к 2050 году исчезнет треть из 18 600 ледников на планете, из них около 10% включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и известны как центры глобального туризма.

«Ледники из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО теряют в среднем 58 миллиардов тонн льда каждый год, что приводит к повышению уровня моря на 5 процентов», — заявил эколог Талес Карвальо.

Эксперты ООН утверждают, что оставшиеся ледники можно спасти только в том случае, если глобальное повышение температуры не превысит 1,5 градуса Цельсия.