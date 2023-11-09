В Государственном академическом театре оперы и балета Татарстана в Казани с оглушительным успехов прошли показы двух оперных шедевров великого итальянского композитора Джакомо Пуччини — «Тоски» (4 ноября) и «Турандот» (8 ноября), сообщает #.

Все спектакли прошли под управлением главного дирижера и музыкального руководителя Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, заслуженного артиста Азербайджана, доцента Бакинской музыкальной академии Эйюба Кулиева.

Азербайджанский дирижер тесно сотрудничает с государственным оперным театром им. Мусы Джалиля начиная с мая 2021 года, когда с огромным успехом прошла премьера балета «1001 ночь» великого композитора Фикрета Амирова в постановке Эльдара Алиева.

По традиции казанский оперный театр приглашает на свои спектакли лучших оперных певцов из разных стран мира — в исполнении «Тоски» и «Турандот» принимали участие солистка московского театра Геликон Елена Михайленко (сопрано), солист Мариинского театра Ахмед Агади (тенор), солисты Большого театра Беларуси Станислав Трифонов (баритон) и Андрей Валентий (бас), солист Большого театра России Марат Гали (тенор) и ведущие солисты Татарского государственного оперного театра Зоя Церерина (сопрано), Гюльнора Гатина (сопрано), Юрий Ившин, и Олег Мачин.

Нужно отметить, что все спектакли прошли при полном аншлаге. По завершению каждого спектакля публика приветствовала исполнителей стоя. В рамках визита азербайджанского дирижера Эйюба Кулиева также состоялась встреча с генеральным директором Государственного академического театра оперы и балета Татарстана профессором Рауфалем Мухаметзяновым, были обсуждены совместные творческие планы и программа следующего международного фестиваля имени Ф. Шаляпина.